Battipaglia al setaccio: lotta a prostituzione, droga e immigrazione clandestina Più controlli sul territorio: denunciato ed espulso uno straniero irregolare, sequestri e multe

Battipaglia al setaccio, più controlli su tutto il territorio per contrastare i fenomeni di illegalità collegati alla prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e al contrasto dell’immigrazione clandestina.

Il report dei controlli

Nella giornata di ieri, gli agenti, con l’ausilio di 2 nuclei del reparto Prevenzione Crimine Campania e di un'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno controllato 154 persone, di cui 50 con precedenti a carico e 18 cittadini stranieri, controllati anche 84 veicoli ed effettuati 8 posti di controllo.

Nel corso delle verifiche è stato emesso un verbale per contestazioni al codice della strada e una sospensione dalla circolazione.

Inoltre, un cittadino italiano è stato segnalato per possesso di stupefacenti per uso personale. Sequestrati gr. 0,37 cocaina e gr. 0,48 hashish.

E' scattato, ancora, il foglio di via obbligatorio per una cittadina albanese, dedita alla prostituzione, mentre è stato denunciato ed espulso uno straniero irregolare di nazionalità albanese accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari (con già a carico un provvedimento di espulsione).