Incidente tra Agropoli e Castellabate: auto invade la corsia e poi scappa Ferito il conducente dell'automobile che è uscita fuori strada per evitare l'altro mezzo

Incidente, domenica sera, sulla Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate. Un'Alfa Romeo 159, per evitare un'altra automobile che aveva invaso la corsia di marcia, è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro il muretto che delimita la sede stradale, nel tratto di Laureana Cilento.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato un giovane di Castellabate, alla guida dell'Alfa Romeo 159, che, fortunatamente, ha riportato solo lievi escoriazioni. E' stato, tuttavia, portato in via precauzionale in ospedale, per tutti gli accertamente del caso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro.

L'auto che ha invaso la corsia ha, invece, proseguito la sua corsa, facendo perdere ogni traccia. Resta da capire se la persona alla guida non si è fermata a prestare soccorso oppure non si è proprio accorta di aver causato un sinistro stradale.