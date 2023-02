Rubano un autocarro e un escavatore: denunciati un 45enne e un 63enne E' successo a Cava de' Tirreni, vittima un imprenditore edile del napoletano

I carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione di veicoli oggetto di furto, un 45enne e un 63enne, originari dell'agro nocerino sarnese.

Le indagini

Le indagini sono partite dopo la denuncia, sporta ai carabinieri da parte di un imprenditore edile del napoletano impegnato nella realizzazione di un parco urbano a Cava de' Tirreni, per il furto di un autocarro e di un escavatore. Entrambi i mezzi sono stati ritrovati dai militari a Sarno. L'autocarro era parcheggiato in strada e l'escavatore custodito in un deposito che sarebbe riconducibile alla società rappresentata dai due indagati. La refurtiva, dopo il recupero, è stata riconsegnata agli indagati.