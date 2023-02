Droga nascosta negli slip: arrestati due stranieri a Battipaglia Il blitz della Polizia di Stato

Lotta alla droga in provincia di Salerno. Gli agenti della polizia di stato hanno arrestato in flagranza di reato due stranieri, R.E e A.M, perché accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, R.E è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina nascosta negli slip; mentre A.M è stato trovato in possesso di 1,22 gr di cocaina, 7.93 gr di hashish, 200 euro in contanti ed anche di materiale usato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente da vendere al dettaglio.