Operaio investito da un'auto mentre lavora sulla Statale 18 L'uomo è un dipendente di una ditta del Vallo di Diano, è stato portato in ospedale

Un operaio, al lavoro sulla Statale 18, nei pressi di Eboli è stato investito da un'auto in transito. Il conducente si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto immediatamente il ferito in ospedale.

I dettagli

L'operaio, dipendente di una ditta del Vallo di Diano, stava effettuando dei rilievi quando, per cause ancora non chiare, è stato travolto dalla vettura. Le lesioni riportate nell'impatto non sono comunque gravi. A soccorrerlo degli altri lavoratori presenti che hanno subito chiamato i soccorsi. Ancora un incidente sul lavoro nel salernitano. Solo pochi giorni fa un autista ha perso la vita in un'azienda zootecnica di Albanella, schiacciato da una rotoballa di fieno. Si riaccende la polemica sulla sicurezza dei lavoratori, dopo l'ennesimo appello lanciato dai sindacati ad aziende e dipendenti.