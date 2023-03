Auto si ribalta in centro ad Eboli: ferite due ragazze L'incidente, poco dopo le 12 di oggi, poco lontano dall'ospedale

Ancora un incidente stradale in provincia di Salerno. Poco dopo le 12 di oggi, in via Giambattista Vignola ad Eboli, poco lontano dall'ospedale, per causa ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 con a bordo due giovani, di cui una minorenne, è andata fuoristrada finendo per ribaltarsi.

Entrambe hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono giunti i sanitari del VoPi per effettuare i primi soccorsi alle due ragazze e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Le due ragazze sono state portate in ospedale per effettuare i controlli. Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino.