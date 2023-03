Minacce e violenze ai genitori per avere soldi: arrestato uomo ad Eboli I due coniugi avrebbero consegnato al figlio un totale di oltre 10mila euro

Estorsione e rapina a danno dei familiari: questa l'accusa per F.P. che, ieri, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Eboli, come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

Le indagini dei militari sono scattate a seguito della denuncia presentata dei genitori dell'uomo, stremati dalle sue richieste estorsive. I militari hanno quindi ricostruito la vicenda, iniziata lo scorso mese di gennaio.

Una storia di continue violenze e minacce a danno dei due coniugi, costretti a consegnare a F.P. in più occasioni, somme di denaro, per un totale di oltre 10mila euro in contanti.

L'uomo si trova ora in carcere.