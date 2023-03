Si schianta con l'auto contro un'ambulanza sull'A30: muore 28enne L'incidente nei pressi dei caselli di Castel San Giorgio, due le persone ferite

Ancora sangue sulle strade salernitane, questa mattina all'alba sull'A30 Caserta Salerno si è verificato un gravissimo incidente stradale, costato la vita a un 28enne.

I dettagli

Il giovane, originario di Nocera Superiore, per cause ancora non chiare, si è schiantato con la sua Fiat Panda contro un'ambulanza. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Caserta Nord, il soccorso stradale Nappi di Sarno e la polizia locale di Castel San Giorgio.