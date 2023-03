Muore in un incidente stradale, Alberto Maria studiava per diventare medico Si è scontrato contro un'ambulanza, da chiarire la dinamica, forse un colpo di sonno

Forse un fatale colpo di sonno ha causato l'incidente stradale costato la vita al 28enne Alberto Maria Dell'Aglio. Il giovane, studente di medicina all'Università degli Studi di Salerno, si è scontrato frontalmente, questa mattina intorno alle cinque, con la sua auto, una Fiat Panda contro un'ambulanza. E' successo sull'A30, nei pressi dell'uscita di Castel San Giorgio. Il 28enne è morto sul colpo. Lo hanno soccorso gli stessi sanitari coinvolti nel sinistro ma per lui non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dell'incidente

La polizia sta cercando ora di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La strada è rimasta chiusa per tre ore per permettere i rilievi necessari e la messa in sicurezza. Alberto Maria era originario di Nocera Superiore, il padre insegnante, la madre infermiera del reparto Tin dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Proprio nel nosocomio dell'Agro si stanno recando tanti amici e familiari del giovane. La salma si trova lì in attesa della restituzione ai genitori per i funerali. Alberto Maria viene ricordato come un ragazzo tranquillo, studioso e benvoluto da tutti. Tantissimi i messaggi sui social di conoscenti e compagni di studi: "Un ragazzo esemplare, per bene", "Amico di tutti e sempre disponibile", "Una persona solare, umile, pronta ad aiutare chi aveva bisogno, il destino ha voluto che la tua missione fosse in cielo dottor Alberto", scrive addolorato un amico.