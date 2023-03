Frana costone sulla strada della Badia a Cava de' Tirreni Ennesimo smottamento nella cittadina, chiusa la strada

Ancora un cedimento a Cava de' Tirreni. Questa mattina si è verificata una grossa frana sul costone lungo la stradina che conduce al santuario della Badia. Lo smottamento è avvenuto proprio nei pressi della statua del papa Urbano II, a circa 50 metri dall'ingresso dell'abbazia, rimasta isolata.

I dettagli

Dopo la frana non risultano fortunatamente feriti. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione Civile, i tecnici del Comune e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza.