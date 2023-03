San Valentino Torio, arrestati gli autori del violento pestaggio al marocchino Le indagini di Procura e Carabinieri: sono cinque connazionali della vittima

I carabinieri della stazione di San Valentino Torio hanno chiuso le indagini dopo la violenta aggressione avvenuta lo scorso 21 gennaio in piazza Santacroce. In quell'occasione un 31enne marocchino, M.Y., venne selvaggiamente picchiato con calci e pugni oltre a minacce di morte.

I militari, coordinati dalla procura di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip nei confronti di cinque persone. Gli indagati, tutti di età compresa tra 19 e 52 anni, sono tutti connazionali della vittima.

Secondo gli investigatori sarebbero gli autori del pestaggio: dopo le violenze, avrebbero portato via anche un capo di abbigliamento e il portafogli. Sono accusati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Decisivi ai fini investigativi, così come ha fatto sapere il procuratore capo di Nocera Antonio Centore, l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e la testimonianza della vittima.

Il 31enne marocchino era stato ricoverato all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Salerno, riportando diverse fratture e lesioni.