Castel San Giorgio, esplode bomba carta davanti casa del sindaco È accaduto in nottata, ieri era successo a Roccapiemonte

Un nuovo inquietante episodio scuote la tranquillità della provincia di Salerno. In nottata, intorno all’1.30, si è verificata una forte esplosione in via Ferrentino, nel comune di Castel San Giorgio. Lo scoppio, avvenuto nella frazione di Lanzara, ha danneggiato il portone di un palazzo nel quale vive la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara. A rendere ancora più inquietante il fatto è il precedente avvenuto 24 ore prima: nella notte tra giovedì e venerdì era esplosa una bomba carta a pochi chilometri di distanza, nel comune di Roccapiemonte, dinanzi all’abitazione del sindaco Carmine Pagano. Sono in corso indagini per far chiarezza su quanto accaduto e, soprattutto, per appurare se dietro ai due episodi possa esserci la stessa mano.

Ieri, tra l’altro, proprio Paola Lanzara - al pari di tanti altri amministratori della Valle dell’Irno e dell’Agro - aveva espresso solidarietà a Pagano. Fortunatamente, in entrambi i casi, si sono registrati soltanto danni a cose e tanto spavento per le persone.