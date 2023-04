Rinvenuto il cadavere di un uomo in un terreno a Castel San Giorgio L’area è stata posto sotto sequestro, indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella frazione Aiello di Castel San Giorgio. La macabra scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi. A ritrovare il corpo, che sarebbe in stato di decomposizione, è stato il proprietario del fondo situato in via Chiummariello. Potrebbe trattarsi di uno straniero.

Sul posto la Polizia Locale e i carabinieri che hanno avviato subito i rilievi di rito. L’area è stata posto sotto sequestro, indagini in corso.