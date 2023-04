Orrore a Castel San Giorgio, trovato cadavere in un campo: disposta l'autopsia Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, la vittima è originaria di Roccapiemonte

Orrore a Castel San Giorgio dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna di 49 anni in un terreno di via Chiummariello, nella frazione di Aiello. A fare la macabra scoperta è stato il proprietario del fondo che, nella tarda mattinata, ha subito lanciato l'allarme. L'uomo, complici anche i giorni di festa, mancava in zona da diversi giorni. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal maggiore Giuseppe Contaldi, hanno provveduto a delimitare l'area, mentre i rilievi tecnici sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e dai colleghi della scientifica.

Da un primo esame esterno effettuato dal medico legale sarebbe stato escluso che la morte sia sopraggiunta per cause violente. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha, comunque, disposto l'autopsia per chiarire quanto accaduto ed appurare in modo certo le cause del decesso. Il corpo della donna, originaria di Roccapiemonte, era in avanzato stato di decomposizione. Di sicuro si trovava in quel terreno da almeno 48 ore. Inizialmente gli investigatori non sono riusciti nemmeno ad appurare con certezza se si trattasse del corpo di un uomo o di una donna. Il successivo esame esterno ha consentito d'identificare la vittima, il cui cadavere è stato trasferito presso l'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni tangibili di violenza. Dai primi elementi raccolti pare che la donna fosse in cura. Ma soltanto l'autopsia potrà sciogliere ogni dubbio sulle cause della morte.