Schianto sull'A30: muore 13enne, ferite in modo grave altre tre persone Lottano per la vita in ospedale un bimbo di 7 anni, un 16enne ed una donna

È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto in serata sull’A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino. Una ragazzina di 13 anni è morta, altre tre persone sono ferite in condizioni gravi, mentre un’altra si è salvata. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 52.600, in direzione Nord. Da una prima e sommaria ricostruzione non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente.

L’auto sulla quale viaggiavano i cinque - originari dell'Agro Nocerino Sarnese - è finita fuori strada ed ha urtato entrambi i guardrail per poi ribaltarsi. Due persone sono state sbalzate all’esterno dell’abitacolo tra cui una ragazza di 13 anni che ha perso la vita sul colpo. Feriti in modo grave la donna che era alla guida dell’auto ed un altro ragazzino di 16 anni. Entrambi sono ricoverati in condizioni gravissime nell’ospedale di Mercato San Severino. Al “Ruggi”, invece, è stato trasportato un bambino di 7 anni che ha riportato gravi lesioni ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ferito in modo lieve, invece, un uomo che si trovava all’interno dell’abitacolo. I cinque sono stati soccorsi dalle ambulanze della Solidarietà di Fisciano e dell’Humanitas. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polstrada di Caserta Nord.