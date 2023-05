Jemila e Rosario per sempre insieme: sepolti nel cimitero di San Valentino Torio Questo il desiderio del padre del 16enne morto insieme alla sua fidanzatina di 13 anni sull'A30

Saranno per sempre insieme i due fidanzatini morti in un drammatico incidente stradale domenica sera sulle strade del salernitano. Intorno alle 20 l'auto sulla si trovavano, con a bordo 5 persone, mentre percorreva la Caserta Roma,nei pressi di Mercato San Severino, è finita fuori dalla carreggiata. La 13enne Jemila Boulila è morta sul colpo, sbalzata fuori dall'abitacolo. Il suo fidanzatino 16enne Rosario Langella, si è spento all'alba del giorno dopo, in ospedale a Salerno.

Gravissimi il fratellino di 8 anni della ragazza, trasferito all'ospedale Santobono di Napoli e la madre 41enne, anche lei in ospedale nel capoluogo partenopeo. Lottano tra la vita e la morte, la prognosi è riservata. Il padre della giovane invece ha riportato ferite non serie. Dolore a San Valentino Torio, il paese originario della 13enne e Pagani, dove viveva il fidanzato Rosario. Domani alle 16 nella chiesa della Consolazione a San Valentino Torio si terranno i funerali di Jemila che riposerà per sempre vicino al suo Rosario, questo il desiderio delle due famiglie, lo ha comunicato il padre del ragazzo. I due erano inseparabili, tantissime le foto e i video condivisi sui social, un grande amore, forse il primo, che non finirà mai.