Lutto a San Valentino Torio, oggi i funerali della 14enne Jemila Le compagne di classe: "Con te una parte di noi è volata via, ti sei fatta amare da subito"

Oggi è il giorno del dolore a San Valentino Torio, bandiere a mezz'asta e lutto cittadino nel comune dove alle 16, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, si terranno i funerali della 14enne Jemila Boulila, morta in un drammatico incidente sull'A30, nei pressi dell'uscita di Mercato San Severino. Poche ore dopo si è spento anche il fidanzatino 16enne Rosario Langella, originario di Pagani. Erano in auto di ritorno da un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo.

Il dettagli

Nella vettura, finita fuori strada per cause ancora non chiare, forse a causa della pioggia, c'erano anche il padre della ragazza, che ha riportato ferite lievi e la mamma 41enne e il fratellino di otto anni Mourad, le cui condizioni sono invece molto serie. Due comunità sono in preghiera per loro, la prognosi resta riservata. Intanto in queste ore i compagni di classe dei due ragazzi hanno inondato i social di messaggi d'affetto in ricordo dei fidanzatini andati via troppo presto. “Con te una parte di noi è volata via – scrive la classe di Jemila – ti sei fatta amare fin dal primo momento, il tuo nome in italiano vuol dire ragazza bellissima, radiante, ed è proprio così che vorremo ricordati per il resto della vita”.