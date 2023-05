Incidente sull'A30, tragedia infinita: morte cerebrale per il piccolo Mourad Iniziate le procedure di accertamento di decesso all'ospedale Ruggi: bilancio sempre più drammatico

Una famiglia distrutta: si fa sempre più drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto domenica sera sull'autostrada A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino.

Questa mattina all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno sono iniziate le procedure di accertamento di morte per il piccolo Mourad, il bambino di 8 anni coinvolto nello schianto che è già costato la vita a Jemila, 14 anni, e al fidanzato Rosario.

Speranze praticamente finite per il bambino, terza vittima dell'incidente. Resta ancora ricoverata in ospedale a Napoli la madre, in gravi condizioni. Un dolore impossibile da descrivere per il papà, che ha riportato solo lievi ferite.

Due comunità, Pagani e San Valentino Torio, distrutte dal dolore. Dopo quelli di Jemila di ieri, sono in programma nel pomeriggio i funerali di Rosario. I due fidanzatini saranno sepolti uno accanto all'altra nel cimitero di San Valentino.