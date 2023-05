Tragedia sull'A30, oggi l'addio al piccolo Mourad: donati gli organi Lutto cittadino a San Valentino Torio. "Non abbiamo parole per esprimere tutto questo dolore"

E' ancora un giorno di addio per le comunità di San Valentino Torio e Pagani. Si terrà oggi pomeriggio, alle 17, il funerale del piccolo Mourad, il bimbo di 8 anni coinvolto nell'incidente sull'autostrada A30 domenica sera.

Uno schianto fatale che è costato la vita a tre giovanissime vite, Jemila, di appena 14 anni, il suo fidanzatino Rosario, 16enne, e ieri, dopo giorni di speranza, anche il piccolo Mourad, di appena 8 anni, è volato in cielo. Troppo gravi le condizioni del bimbo che, subito dopo lo schianto dell'auto, era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale "Ruggi" di Salerno dove era stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico e ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Ieri pomeriggio si sono concluse le procedure sanitarie per stabilire il decesso, spezzando anche l'ultimo briciolo di speranza. Me nel dolore infinito, il gesto d'amore più grande: la famiglia del bimbo ha autorizzato l'espianto degli organi. Mourad aiuterà altre persone a vivere.

Lutto cittadino a San Valentino Torio, il dolore dei sindaci Strianese e De Prisco

Un destino beffardo che ha spezzato sogni e sorrisi. In occasione dell'ultimo saluto al piccolo, che si terrà oggi pomeriggio alle 17, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha proclamato il lutto cittadino. Don Alessandro Cirillo ha comunicato che ad officiare la messa sarà presente anche Sua Ecc.za il Vescovo Mons. Giuseppe Giudice, per testimoniare la vicinanza alle famiglie.

"Non ci sono parole per descrivere il dolore che tutta la nostra comunità san valentinese sta vivendo in questi giorni. Saremo ancora piu vicini alla famiglia Boulila-Ruocco Sorrentino, pregando per i giovanissimi scomparsi ed affinche' possa salvarsi almeno la cara Giusy", ha scritto Strianese.

Nel pomeriggio di ieri le comunità si sono raccolte per l'estremo saluto a Rosario, fidanzatino di Jemila, nella Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, e pregato anche per le famiglie Langella-Migliaro. Poi i due fidanzatini sono stati sepolti l'uno vicino all'altra, nel camposanto cittadino. Nei prossimi giorni, li a fianco, gli farà compagnia anche il piccolo Mourad.

Unito nel dolore anche il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco: "Mentre i nostri cuori straziati si preparavano a salutare il caro Rosario, che raggiunge la sua Jemila nel cimitero di San Valentino Torio, abbiamo avuto la terribile notizia che nelle scorse ore volevamo scongiurare: anche il più piccolo delle vittime coinvolte in questa tragedia fatale, Mourad, è volato in cielo. Non abbiamo parole per esprimere tutto questo dolore. Tutta la nostra comunità si chiude in un profondo e rispettoso abbraccio per queste famiglie".