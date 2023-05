Rapina in centro a Battipaglia, commerciante minacciata con una pistola Indagini in corso. Parla la vittima: “Si vive con un po’ meno serenità”

Rapina a mano armata ieri sera in pieno centro a Battipaglia. La vittima è una commerciante.

La donna, mentre stava chiudendo la saracinesca dell'esercizio commerciale, in via Cernaia, è stata avvicinata alle spalle da un malvivente che, strattonandola, ha cercato di prenderle la borsa.

Nel voltarsi, per cercare di vedere in viso anche il bandito, la donna si è trovata davanti una pistola. “Lascia la borsa e non ti faccio nulla” avrebbe detto il rapinatore, e così dopo un paio di scossoni la donna avrebbe ceduto, consegnandogli la borsa contenente denaro, documenti e smartphone.

A poca distanza, la cognata della donna, vedendo la scena dalla macchina, è uscita in strada ed ha iniziato ad urlare, richiamando così l’attenzione di diverse persone. Cosa che ha subito messo in fuga il malvivente.

Poco lontano dal luogo del delitto, nei pressi della stazione, sono poi state rinvenute la riproduzione di una pistola e una parrucca, probabilmente quelle usate dal ladro. Sull'episodio sono ora in corso le indagini dei carabinieri.

“Penso fosse un italiano, giovane. Era mascherato con una parrucca e degli occhiali” racconta la donna. Il suo appello è comune si tanti residenti della zona che chiedono ora più controlli e sicurezza.

Non è infatti il primo caso registrato. La vittima, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni se non qualche livido. Ma tanta è la paura legata a quei momenti.

“Paura - racconta la donna- anche per i giorni successivi. Si vive con un po’ meno serenità, e non è bello. Oltre al danno, è la perdita di tranquillità che pesa”.