Nasconde la cocaina nel giubbotto: straniero arrestato dalla polizia L'uomo è stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina

Agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, F.A.. L'uomo, di origini straniere, in seguito ad un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina. La droga era nascosta in una tasca del suo giubbotto.