Trovato con eroina e cocaina: pusher arrestato dai carabinieri E' successo a Battipaglia

I carabinieri di Eboli la sera del 16 giugno a Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato C.F., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari lo hanno trovato in possesso di circa 100 grammi di eroina e 40 grammi di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.