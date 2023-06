Ladri scatenati: rubati farmaci per pazienti affetti da patologie tumorali Colpo alla farmacia del distretto sanitario di Sapri: bottino da oltre 40mila euro

Colpo nella notte al distretto sanitario di Sapri, dove i malviventi si sono introdotti all'interno della farmacia. Dopo aver forzato una finestra e spaccato i vetri, i banditi hanno portato via diverse confezioni di medicinali.

In particolare, così come accertato dai carabinieri della compagnia del golfo di Policastro, farmaci per lo più oncologici. Secondo una prima stipa il valore del bottino sottratto supera i 40mila euro.

Rinvenute a terra, e nei pressi della farmacia, diverse scatole vuote che forse sono state abbandonate dai ladri durante la fuga. Al vaglio dei militari anche le immagini di videosorveglianza della zona, per provare a risalire all'identità dei responsabili del furto.