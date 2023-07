Controlli della guardia costiera in Cilento: denunce e sanzioni per diversi lidi Riscontrate irregolarità in tre stabilimenti, cinque verbali in Area Marina Protetta

Condividi









di Federica Inverso

Riscontrate irregolarità in tre stabilimenti che occupavano una porzione di demanio marittimo con lettini ed ombrelloni ben superiore a quanto concesso. Sgomberati oltre 1100 mq di arenile nei Comuni di Centola e San Giovanni a Piro