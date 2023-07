Rapina a mano armata in un supermercato a Battipaglia: arrestato Il colpo era stato messo a segno nel novembre del 2021

Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dell'uomo al quale risulta contestato, in concorso, il reato di rapina aggravata dall'uso di armi commessa in data 12 novembre 2021 presso un supermercato di Battipaglia.