Furto e incendio in una scuola a Capaccio: finiscono ai domiciliari 4 minorenni I fatti risalgono allo scorso 8 maggio. "Allarmante atto vandalico commesso con estrema leggerezza"

Si erano introdotti all'interno di un istituto scolastico di Capaccio Scalo, forzando una grata in ferro, per impossessarsi di materiale informatico, per poi danneggiare la palestra della scuola, dando alle fiamme alcuni locali della struttura sportiva.

Finiscono agli arresti domiciliari quattro dei cinque minoreni, di età compresa tra i 14 e 16 anni, responsabili, durante lo scorso 8 maggio, a vario titolo, di furto aggravato ed incendio.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, avrebbero portato alla luce prove concrete contro i quattro giovani vandali. Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica dei minori di Salerno, ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa per i quattro minori.

Dalla Procura sottolineano:

"Si è trattato di un allarmante atto vandalico commesso dagli indagati con estrema leggerezza, senza rendersi conto dell’evidente pericolo cui esponevano la comunità circostante. Infatti, il rapido diramarsi delle fiamme avrebbe potuto comportare conseguenze ben peggiori di quelle prodotte dall’azione dei quattro minori. Con il loro tempestivo intervento i Vigili del fuoco hanno domato l’incendio così evitando danni anche alla stessa struttura scolastica", la nota a firma del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Patrizia Imperato.