Turista straniero rischia di annegare a Castiglione: salvato dal bagnino L'uomo è stato portato al pronto soccorso: fortunatamente è fuori pericolo

Paura, questo pomeriggio, sulla spiaggia di Castiglione di Ravello dove un turista straniero ha rischiato di annegare.

Il giovane asiatico, dopo essersi tuffato in mare, è stato trascinato via dalle onde. Il bagnino del Lido di Ravello si è accorto dell’uomo in difficoltà in mare e non ha esitato a tuffarsi, per metterlo in salvo e riportarlo sulla battigia.

Una volta riportato a riva, il turista era privo di sensi. Il bagnino ha allora praticato il massaggio cardiaco e dopo poco è arrivata l'idroambulanza della Croce Rossa da Maiori, che ha imbarcato il paziente, che intanto aveva ripreso conoscenza.

Il turista è stato quindi fatto sbarcare alla darsena di Amalfi e fatto salire in ambulanza per esser portato al pronto soccorso di Castiglione. Fortunatamente, è fuori pericolo.