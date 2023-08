Tragedia a Castellabate: donna precipita sulla spiaggia e muore Indagini in corso. Il cordoglio dell'amministrazione: "Vicini alla famiglia"

Tragedia a Castellabate nel pomeriggio di ieri. Una donna, di circa 70 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente precipitata dalla strada panoramica che affaccia sulla spiaggia della Grotta di San Marco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso ed i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Si indaga per ricostruire la dinamica: secondo le prime ricostruizioni potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale

Il Comune di Castellabate ha affidato ai social il suo messaggio di dolore:

"Una di quelle notizie che si fa fatica a credere, che gettano tutti nell’assoluta incredulità e sgomento. A tutta la famiglia della signora esprimiamo, anche a nome della nostra comunità, il più sincero cordoglio e la nostra assoluta vicinanza per la tragica morte della loro cara congiunta", scrive il sindaco Rizzo.

La scena è avvenuta davanti agli occhi di tanti bagnanti che erano in mare, profondamente scossi per quanto avvenuto.