Capaccio, tentano di disfarsi della droga gettandola nel water: arrestata coppia La cocaina, suddivisa in 10 dosi, è stata poi ritrovata all'interno del pozzetto fognario

I carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno arrestato, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, in flagranza di reato, una coppia di turisti napoletani, in vacanza a Capaccio Paestum, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In manette sono finiti V.Z. e M.G.D. Secondo quanto riportato, l'uomo, alla vista dei carabinieri, avrebbe cercato di ostacolare l'ingresso dei militari all'interno dell'abitazione così da consentire alla compagna di disfarsi della droga, gettandola all'interno del water.

Ma non è bastato per farla franca. Grazie ad Attila, un cane antidroga, all'interno del pozzetto fognario sono stati trovati, infatti, 5,5 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi. Nell’abitazione, invece, è stato scoperto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1635 euro in contanti.

I due, accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga, lesioni, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e processo per direttissima.