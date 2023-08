Bloccato tra gli scogli per il mare grosso: salvato 14enne a Castellabate In azione i vigili del fuoco con l’elicottero. Il plauso del sindaco e l'appello alla prudenza

Lieto fine a Castellabate dove, nel pomeriggio di ieri, si sono vissuti momenti di paura per un ragazzo di 14 anni, bloccato tra gli scogli dopo essere finito in mare.

A causa delle alte onde il ragazzino, che si trovava in Punta Licosa insieme ad un coetaneo, non riusciva più a tornare a riva. Per fortuna, è riusciuto ad individuare un appiglio sulla scogliera ed ha iniziato ad urlare, nel tentativo di chiedere aiuto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i marinai della Capitaneria di Agropoli insieme ai colleghi di Castellabate. Allertati anche i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio di un elicottero del Nucleo di Pontecagnano con verricello, hanno salvato il 14enne.

Ad aiutare il ragazzo anche un 43enne del posto. Sul posto anche gli agenti della polizia locali, agli ordini del comandante Gennaro Malandrino, personale specializzato SART e protezione civile.

Il plauso del sindaco e l'appello alla prudenza

"Nel tardo pomeriggio di oggi stava per verificarsi un evento tragico evitato grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori", ha raccontato il primo cittadino Rizzo.

"Doveroso il ringraziamento alla Guardia Costiera di Agropoli guidata dal Comandante Manca e a quella di Castellabate guidata dal Comandante Rizzo, ai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti, agli agenti della nostra Polizia municipale agli ordini del comandante Di Biasi, al personale specializzato SART e alla Protezione civile comunale agli ordini del Coordinatore Rodio che sono accorsi per far fronte a quest’emergenza. Un sentito e particolare ringraziamento va al nostro concittadino che con coraggio, sprezzante del pericolo, si è subito tuffato in mare per trarre in salvo il ragazzo in difficoltà", il plauso del primo cittadino.

Poi, l'appello: "È necessario però ricordare a tutti di essere prudenti e di evitare di entrare in acqua con condizioni meteo così avverse".