Agropoli: si ribalta il trattore, 63enne muore schiacciato Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto

Dramma ad Agropoli dove un 63enne ha perso la vita mentre stava lavorando nei campi. L'uomo era alla guida di un trattore che, per cause ancora non chiare, si è ribaltato schiacciandolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, personale specializzato del lavoro e i carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Inutile ogni tentativo di rianimare il 63enne.