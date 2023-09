Quasi 3 kg di droga e una pistola in casa: arrestato 42enne a Nocera Inferiore In un box di proprietà dell'uomo è stato scoperto anche un motociclo risultato rubato

Droga, armi, munizioni e un motociclo rubato: è il bottino scoperto a casa di un 42enne di Nocera Inferiore, arrestato, nella mattinata del 26 settembre, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale.

Le manette sono scattate, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e illecita detenzione di arma comune da sparo.

I militari, al termine di un'attività investigativa, hanno proceduto a perquisire la casa dell'indagato, M.T., le sue iniziali.

Armi e droga in casa

Nel corso della perquisizioni sono stati scoperti 2,5 kg di cocaina, 187 gr. di hashish e 100 gr. di marjuana, una pistola semiautomatica calibro 7.65 pronta per l'uso con 84 cartucce, materiale per il confezionamento tra cui un bilancino di precisione, cellophane e bustine trasparenti. Trovati anche 1.850 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività illecita, e 3 telefoni cellulari.

I carabinieri hanno anche ispezionato un box di proprietà dell'uomo al cui interno c'era un motociclo risultato rubato lo scorso aprile a Castellammare di Stabia.

Il 42enne, che dovrà rispondere anche del reato di ricettazione, è stato tradotto in carcere come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore.