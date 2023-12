Non si ferma all'alt dei carabinieri: 35enne arrestato a Cava de' Tirreni L'uomo si è dato alla fuga finendo poi contro un'auto in sosta

Nel pomeriggio del 13 dicembre i carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni hanno arrestato, in flagranza di reato, il 35enne S.G., per “resistenza a pubblico ufficiale”. I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al controllo del rispetto delle norme del codice della strada, hanno intimato l'alt al veicolo sul quale viaggiava l'uomo che, non fermandosi, si sarebbe dato a una beve fuga terminata con l'impatto contro un veicolo in sosta. L'indagato è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione.