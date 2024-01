Scomparsa da casa, lieto fine: la 18enne ha telefonato ai familiari La madre aveva lanciato un appello social dopo aver perso le sue tracce

Ha contattato i familiari, rassicurandoli sul suo stato di salute: la 18enne di Omignano Scalo di cui si erano perse le tracce dalla mattinata.

La giovane, infatti, ha fatto sapere di essere in viaggio verso Londra. La madre aveva lanciato un appello sui social. Ora il lieto fine, per la gioia e la soddisfazione di tutti.

"Ringraziamo tutti per la vicinanza", hanno spiegato i parenti della 18enne che aveva lasciato casa per andare a scuola, senza però mai entrare in classe.