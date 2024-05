Salernitana Primavera, Boccolini saluta: "Mi sono sentito a casa" Il tecnico dice addio dopo aver raggiunto la salvezza

Un lungo messaggio. Alessandro Boccolini si affida ai social per dire addio alla Salernitana. Il tecnico della Primavera, arrivato in autunno dopo l'esonero di Gennaro Scarlato, si è congedato dalla piazza dopo la salvezza ottenuta nel campionato Primavera 2. "Il tecnico ha scritto un post d’addio all’ambiente Salernitana ed alla città sul proprio profilo Instagram: “Volevo solo dire grazie, mi avete fatto sentire a casa fin dai primi giorni e mi avete fatto capire cosa significa appartenenza ad una città e ad una maglia ma soprattutto ho conosciuto persone splendide che mi hanno fatto crescere sia umanamente che professionalmente. Spero che anche io abbia dato qualcosa di me a tutti voi. Grazie a tutto il Mondo Salernitana”.

Ora il rebus è su chi sarà il sostituto, con il settore giovanile alle prese con l'impasse societario da sciogliere. Possibile una nuova promozione per Luca Fusco dopo l'ottima parentesi con l'Under 17.