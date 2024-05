Giffoni Sei Casali, attivato il nuovo sportello bancomat di Poste Italiane Recepite le istanze dell'Amministrazione: "Finalmente sono finiti i disagi"

Poste Italiane ha attivato, presso l’ufficio postale ubicato al casale Capitignano di Giffoni sei Casali, un nuovo ATM Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Il nuovo ATM Postamat è dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code.

Il nuovo dispositivo è operativo tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, e consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante più velocemente rispetto al vecchio ATM, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Il sindaco Francesco Munno ringrazia Poste Italiane per aver accolto le istanze più volte avanzate in passato: “Finalmente sono finiti i disagi da parte dei cittadini che erano costretti ad attendere diverso tempo prima di poter effettuare una semplice operazione al cash dispenser. Mi piace ribadire e sottolineare, la proficua collaborazione con Poste Italiane al fine di migliorare e potenziare i servizi alla cittadinanza”.