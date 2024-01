Va a fuoco una fabbrica a Mercato San Severino: sul posto i vigili del fuoco Devastato lo stabilimento, indagano i carabinieri

E' divampato nella notte il pauroso incendio che ha interessato una fabbrica di luminarie a Mercato San Severino, in località Torello.

Lo stabilimento è stato devastato dal rogo, ingenti i danni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme . Lunghe le operazioni di messa in sicurezza. I carabinieri della locale Compagnia stanno indagando per risalire alle cause del rogo, per il momento non si esclude alcuna pista. Preoccupazione per i fumi neri che si sono diffusi per chilometri.