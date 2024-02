Spaccia droga all'uscita di scuola: arrestato 14enne a Salerno Il giovanissimo beccato dai carabinieri nel quartiere di Mariconda

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 14enne del posto gravemente indiziato di detenzione illecita e spaccio di sostanza stupefacente. Il minorenne sarebbe stato beccato dai militari nel corso di controlli a sorpresa, effettuati con auto di copertura e l'ausilio di unità cinofile nei pressi di bar, locali, discoteche e scuole.

I dettagli

Il 21 febbraio scorso, all'uscita da un istituto superiore nel quartiere di Mariconda, i carabinieri del Nor avrebbero notato il giovanissimo che si allontanava dagli studenti in modo sospetto. Il 14enne aveva tra le mani un involucro che è risultato essere droga. In seguito ad una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato 118 grammi di hashish suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e un coltello. Il 14enne si trova ora in un centro di prima accoglienza di Salerno e nei prossimi giorni sarà sentito dal gip.