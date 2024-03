Operazione "alto impatto" anche nell'Agro, controlli rafforzati della Polizia Un arresto per spaccio, controllate 170 persone e un centinaio di veicoli sul territorio

Servizio straordinario di controllo del territorio quello coordinato dalla Procura di Nocera Inferiore e condotto dalla Questura di Salerno. Disposta l'intensificazione della presenza delle forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza e dare risposta anche alla crescente richiesta di controlli da parte dei residenti.

In particolare, le attività si sono concentrate nelle zone maggiormente interessate dai fenomeni di spaccio di droga.

La task force ha visto impiegati gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore, la Squadra mobile, la Scientifica e 6 equipaggi dell'Anticrimine regionale con il supporto dell'unità cinofila e di un velivolo decollato da Napoli.

Complessivamente, sono state controllate 170 persone e 100 veicoli, con 5 perquisizioni. Sanzioni amministrative per cinque persone.

Un uomo di 49 anni, G.N. le sue iniziali, è stato arrestato in flagranza per spaccio: con sé aveva 13 panetti di hashish nascosti in un armadio in camera da letto. Per lui sono scattati i domiciliari.