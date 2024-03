Controlli dei carabinieri a Scafati e Pagani: arresti, multe e denunce In azione 13 pattuglie e 30 militari

Il 6 marzo scorso i carabinieri di Nocera Inferiore in azione a Scafati e Pagani, insieme alla sezione radiomobile e operativa del Norm, nonchè con la compagnia di intervento e di unità cinofila. Messo in campo un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio per la repressione dei reati di genere, con attenzione ai furti presso abitazioni e negozi e anche alle norme del codice della strada. Tredici le pattuglie e 30 i militari per controllare 119 veicoli, identificare 121 persone ed elevare 15 sanzioni per violazione al codice della strada con le relative denunce.

Sono stati arrestati un 58enne, L.N. e un 54enne, C.L., entrambi di Pagani per furti tentati e consumati commessi in via San Rocco, a Pagani. Nei guai, anche due persone per spaccio e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno denunciato inoltre il proprietario di un'attività imprenditoriale dell'Agro per impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno e violazioni del Testo Unico sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, applicando anche la sospensione per lavoro a nero e sanzionandolo per circa 90mila euro.