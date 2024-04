Giallo a San Marzano sul Sarno: spari contro la porta del campo sportivo I carabinieri hanno individuato cinque fori, indagini in corso

Cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro la porta d'ingresso del campo sportivo di San Marzano sul Sarno. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri ma è stato scoperto soltanto nel pomeriggio. I carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono al lavoro per provare a ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: potrebbe essersi trattato di un atto dimostrativo o di una bravata ma anche di un modo per 'provare' la pistola. Sono in corso accertamenti per provare a ricostruire l'accaduto. Al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aver raccolto elementi utili ai fini investigativi.