Tensione a Salerno: straniero bivacca a lungomare, arriva la Polizia Ha dormito in una struttura accanto al teatro dei burattini

Tensione in mattinata a Lungomare Trieste a Salerno nell'area in cui è ubicato il teatrino dei burattini dei Fratelli Ferraiolo. Alla riapertura, infatti, i proprietari della struttura hanno scoperto che uno straniero stava dormendo nella casetta in legno che si trova accanto al teatro. Sul posto sono intervenute tre volanti della Polizia di Stato che hanno prelevato l'uomo, portandolo in caserma per eseguire tutti gli accertamenti. L'episodio ha fatto risuonare un nuovo campanello d'allarme sull'emergenza sicurezza che riguarda alcune zone del lungomare cittadino.