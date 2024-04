I bambini alla testa della fiaccolata per i due carabinieri morti a Campagna Migliaia di persone hanno presenziato all'iniziativa: il corteo dalla caserma alla chiesa

Migliaia di persone hanno partecipato in serata alla fiaccolata in ricordo di Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i due carabinieri morti sabato notte. Per l'incidente è indagata la conducente del suv, la 31enne Nancy Liliano, per la quale la Procura di Salerno ipotizza i reati di omicidio stradale e lesioni.

Dopo le esequie in Puglia, Campagna ha voluto ricordare i militari in servizio sul territorio, che si sono distinti per professionalità e umanità.

Alla guida del corteo tantissimi bambini, ognuno con una candela in mano: dopo il ritrovo in Largo Caduti di Nassirya il corteo è arrivato alla cattedrale di Santa Maria della Pace, dove si è tenuta la funzione religiosa in ricordo dei due giovani.

Alla manifestazione hanno partecipato, oltre a migliaia di cittadini, anche i sindaci di Campagna, Biagio Luongo, e del territorio.