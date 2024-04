Inferno di fuoco nell'ex scatolificio: fabbrica completamente distrutta A fuoco i 3500 metri quadrati della struttura, evacuate alcune abitazioni nelle vicinanze

Gravissimo incendio nell'agro nocerino sarnese. Nella notte, intorno alle 3, i Vigili del fuoco sono stati allertati per un rogo divampato in via dei Goti, ad Angri.

Le fiamme hanno interessato l'ex scatolificio. In pochi minuti la struttura è stata completamente avvolta dalle lingue di fuoco lungo tutti i 3500 metri quadrati dell'impianto.

Sul posto le squadre di Nocera, Sarno, Mercato San Severino, Centrale, 4 autobotti (di cui 2 da Napoli) e un'autoscala dei caschi rossi.

Le abitazioni nelle immediate vicinanze sono state evacuate in via precauzionale, un paio di residenti sono stati affidati al 118 per controlli di un'eventuale intossicazione.

Sul posto anche il sindaco di Angri ed i tecnici Arpac, che avvieranno le rilevazioni degli inquinanti. Sull'episodio indagano i carabinieri.