A2: camion che trasporta auto in fiamme in autostrada Sul posto i vigili del fuoco e l'Anas

Paura ieri pomeriggio sull'autostrada A2, all'altezza di Baronissi, una bisarcia che straportava auto, per cause ancora non chiare ha preso fuoco. Le fiamme hanno distrutto alcune delle vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e personale dell'Anas per gestire la viabilità, traffico in tilt e rallentamenti. Si indaga per risalire alle cause del rogo.