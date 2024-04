Sorpreso con 40 chili di sigarette di contrabbando: arrestato dai finanzieri Nel mirino un uomo di Torre Annunziata

La Guardia di finanza di Salerno ha arrestato un uomo di Torre Annunziata, sorpreso con 40 chili di sigarette di contrabbando.

Le fiamme gialle della compagnia di Scafati, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un'auto con a bordo l'indagato. Nel bagagliaio i militari hanno trovato 200 stecche di tabacchi privi dei sigilli del Monopolio, con avvertenze solo in lingua straniera.

Con la successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati complessivamente 40 chili di sigarette illegali, oltre all'auto utilizzata per il trasporto. Il contrabbandiere è stato arrestato: per lui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Scafati.