Si ustiona accendendo il barbecue: ricoverato in Rianimazione Ferito un 40enne cavese, trasferito al Cardarelli di Napoli

Una giornata di spensieratezza e svago che si è trasformata in un incubo. E' quanto accaduto ad un 40enne di Cava de' Tirreni.

L'uomo stava accendendo il barbecue domestico quando è stato travolto dalla fiamma di ritorno dopo aver versato alcol sui carboni.

Scattato l'allarme, sono intervenuti i sanitari del 118: il malcapitato è stato poi trasferito al Cardarelli di Napoli, specializzato nella cura delle ustioni. Il 40enne cavese si trova in Rianimazione ma non è in pericolo di vita.