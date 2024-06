Castel San Giorgio, 46enne aggredisce i genitori e si scaglia contro i militari L'uomo, originario di Baronissi, è finito agli arresti domiciliari

A Castel San Giorgio, ieri sera, i carabinieri della locale stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne di Baronissi per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, intervenuti a seguito di una segnalazione di lite in famiglia giunta al numero di emergenza 112, si sono trovati di fronte al 46enne che, in stato di agitazione psico-fisica, stava aggredendo fisicamente i propri genitori. Nel tentativo di riportarlo alla calma, i militari sono stati aggrediti fisicamente dall'uomo che, successivamente è stato bloccato, dichiarato in stato d'arresto e posto agli arresti domiciliari.