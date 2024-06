Ancora una tragedia nei campi: 50enne muore in un terreno agricolo Inutile l'intervento del 118: l'ipotesi più probabile è un malore

Si allunga l'elenco delle tragedie nei campi agricoli. L'ultimo dramma a Polla: a perdere la vita un 50enne, che ha perso la vita mentre stava lavorando in un terreno di località "Pantano".

A far scattare l'allarme sono stati alcuni parenti dell'uomo: nonostante l'intervento del 118, per il 50enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato le indagini. La Procura ha disposto l'autopsia.

L'ipotesi più probabile, al momento, è che l'uomo sia stato stroncato da un malore, forse provocato dal caldo intenso.