Tragedia ad Eboli, 36enne cade dal montascale e muore: c'è l'inchiesta Da chiarire le cause del decesso, indagini in corso dei carabinieri

Un ragazzo disabile 36enne è deceduto ieri pomeriggio in ospedale ad Eboli a seguito di una caduta dalle scale. Sulla tragedia avvenuta nel rione Paterno, la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Una delle ipotesi, infatti, è che la caduta del giovane sia stata provocata dal cedimento del montascale meccanico. Da chiarire anche cosa sia accaduto durante le operazioni di soccorso. All'arrivo dell'ambulanza, infatti, le condizioni del 36enne non sembravano gravi. Poco dopo, però, è arrivata una nuova richiesta d'emergenza al 118 in quanto il giovane aveva perso improvvisamente conoscenza. L'intervento di rianimazione dei sanitari e la corsa in ospedale, però, non sono servite ad evitarne la morte. Ora sarà l'autopsia a far luce sulle cause del decesso.